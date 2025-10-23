Gobernador Polis solicitando $10 millones del fondo general del estado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Estamos entrando la cuarta semana del cierre del gobierno federal y se empiezan a sentir los efectos en los servicios y programas que dependen en fondos federales.

Líderes de Colorado anunciaron que el programa de SNAP se financia completamente por fondos federales que recibe $120 millones al mes. Con el cierre del gobierno aún en curso, más de 600,000 personas en Colorado no van a recibir sus beneficios SNAP en noviembre.

El gobernador Jared Polis visitó al banco de alimentos Care and Share of Southern Colorado en Colorado Springs este miércoles por la tarde. Polis anunció que está solicitando al Comité Conjunto de Presupuesto de Colorado $10 millones en fondos del fondo general de estado.

Los fondos serian designados para apoyar a bancos y despensas de alimentos por todo el estado ya que estan viendo un aumento en la demanda.

Si es aprobado, los fondos cubrirían 6 semanas de apoyo hasta mediados de diciembre. Si el gobierno vuelve a abrir antes de las seis semanas, la financiación de emergencia estatal también finalizará en ese momento.