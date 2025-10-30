Puffing es ilegal: El primer caso de robo fue reportado tras dejar un auto afuera calentando

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Mientras la temperatura baja muchas personas están comenzando a dejar sus autos calentando mientras ellos están dentro de sus viviendas.

Algo que las autoridades conocen como "Puffing" y es ilegal. Al menos que usted tenga su llave dentro de la casa y pueda cerrar el auto sin que la llave este adentro es ilegal. Cold mornings like this might have you trying to warm up your car before you get behind the wheel. Las autoridades de colorado springs ya tuvieron su primer reporte de un auto robado tras participar en este acto por lo tanto los uniformados quieren recordarle a la gente que no participe en este crimen.