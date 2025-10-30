Panadería local preparando pan de muerto para el Día de Muertos

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - En la última semana de octubre hasta el segundo de noviembre se celebra una tradición que empezó hace siglos, donde familias empiezan sus altares y ofrendas para recordar a los familiares y seres queridos que ya no están con nosotros.

Durante estos días, el altar sirve como invitación para ellos con fotos de los miembros de la familia, flores de cempasúchil y pan de muerto.

El dueño de la Panadería Norma's, Don Martín, nos cuenta sobre el proceso y la historia de pan de muerto.

Norma's Bakery está ubicada en 2367 N. Academy Boulevard, en Colorado Springs.