600,000 residentes de Colorado son beneficiarios de SNAP la mitad de ellos son niños
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Empezamos con nueva información para hablar sobre como ya hemos escuchado que alrededor de 600,000 residentes en Colorado están buscando nueva formas para alimentar a sus familias, todo por el cierre de gobierno.
Personas pronto podrán ver un incremento en la necesidad de familias que necesitan fruta, pan , y alimentos enlatados. Por lo tanto hay varios alimentos de bancos alrededor del estado que estarán mandando alivio. Incrementando la crema de cacahuate, tuna y vegetales.
Aquí en colorado tenemos entendido que 600 mil personas son beneficiarios de SNAP y la mitad de ellos son niños. 15 por ciento tiene discapacidades y 10 por ciento son ancianos.
Se espera que el impacto por el fallo de SNAP afecta más a las zonas al sur de colorado, noreste, y al oeste. En el condado Pueblo uno de cada 4 residentes benefician de SNAP.