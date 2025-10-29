Skip to Content
Crispin

Pueblo food project ayuda a miles durante el cierre de gobierno

By
today at 3:57 PM
Published 3:43 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Hay un proyecto en Pueblo, que esta ayudando a la comunidad, asegurándose que nadie sufra de hambre durante el cierre de gobierno.

El proyecto de llama " Pueblo Food Project" y tiene como objetivo ayudar durante la pausa del programa SNAP. 

El enlace es,"Pueblo food project.Org/food finder" y este demuestra todo el estado ayudando a identificar dónde están los bancos de comida centro de donaciones, iglesias y más. 

Personas también pueden contactar al número 2-1-1 para recibir mas información sobre los recursos en sus areas. 

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

