Pueblo food project ayuda a miles durante el cierre de gobierno

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Hay un proyecto en Pueblo, que esta ayudando a la comunidad, asegurándose que nadie sufra de hambre durante el cierre de gobierno.

El proyecto de llama " Pueblo Food Project" y tiene como objetivo ayudar durante la pausa del programa SNAP.

El enlace es,"Pueblo food project.Org/food finder" y este demuestra todo el estado ayudando a identificar dónde están los bancos de comida centro de donaciones, iglesias y más.

Personas también pueden contactar al número 2-1-1 para recibir mas información sobre los recursos en sus areas.