Protestas afuera de una facilidad de ICE, sobre la detención de un padre y sus dos hijos

DURANGO, Colo. (KTLO) - Manifestantes se reunieron fuera de una instalación de ICE en Durango para protestar la detención de un padre y sus dos hijos.

Las protestas comenzaron el lunes 27 de agosto, docenas de personas se reunieron y ahora han captado atención nacional tras varios enfrentamientos capturados en video.

Según líderes de Compañeros, un grupo de defensa para los inmigrantes, dicen que la familia Jaramillo-Patiño llegó a los Estados Unidos desde Colombia en búsqueda de asilo. La familia a vivido y trabajado en Colorado por más 18 meses, y su caso de asilo seguia activa con Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Según nuestros compañeros de 9NEWS, Compañeros dice que se comunicaron con ICE varias veces para que liberen a los jóvenes de 12 y 15 años a su mamá. Pero según líderes de Durango, agentes de ICE le dijeron al Departamento de Policía de Durango que sí intentaron liberar a los menores. Cuando la policía luego empezó a facilitar la liberación fueron informados que "ya no era opción."

Uniformados de Durango dicen que las protestas se pusieron violentas cuando fiscales federales llegaron al centro para remover a los manifestantes, incluyendo un video de una señora de la tercera edad que fue empujada al piso por un agente enmascarado.

Compañeros dicen que desde el martes en la tarde, siguen buscando la ubicación de la familia. Originalmente creían que los menores fueron trasladados a un centro de detención en Texas mientras el papa fue trasladado al centro en Aurora. Al momento no está claro dónde están ubicados.

ICE nego en comentar sobre el incedente cuando fueron preguntados por 9NEWS.