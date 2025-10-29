Skip to Content
Crispin

Ataques a cuatro embarcaciones deja a 14 muertos

By
Published 3:24 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Múltiples ataques militares de los Estados Unidos a embarcaciones dejan a 14 muertos en el Pacífico.

Ivette Saucedo

