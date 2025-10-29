Ataques a cuatro embarcaciones deja a 14 muertos
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Múltiples ataques militares de los Estados Unidos a embarcaciones dejan a 14 muertos en el Pacífico.
