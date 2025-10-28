Maestra de quinto grado es detenida por agentes de ICE y trasladada a Texas a un centro de inmigración

COLORADO, (KTLO)--Continuamos con mas información para hablar sobre el presidente Donald Trump ya que presuntamente su plan migratorio es detener y deportar a los criminales que viven ilegalmente en el país. Por lo tanto muchas personas tiene preguntas sobre porque ice arresto a una maestra de 5 grado y a su familia quien vivían en Parker. Todos serán transportados al centro de detención en Texas.

Según nuestros compañeros del canal 9, ellos mencionan que ella es una maestra en Global Village Academy en el condado Douglas. Ella es una maestra de idiomas quien enseña inglés y español. El lunes la escuela notificó a los padres y estudiantes que la maestra había sido detenida mientras estaba completando sus citas rutinarias de inmigración. Ella fue transportada de la nada al centro de detención en Texas.

La escuela mencionan que la maestra ha estado en los EE.UU. junto con su familia de una forma legal y que ella tenia toda su documentación para poder trabajar en la escuela.

Incluso paso el proceso de verificación I-9 con el buró de investigación de Colorado. Un correo de la escuela lee, "nosotros estamos trabajando con nuestro equipo de inmigración y los abogados para identificar y entender más sobre el caso de ella y poder ayudar a que ella y su familia regresen a Colorado".