Homicidio en Colorado Springs deja a una mujer tras las rejas

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Empezamos con noticias en desarrollo para hablar sobre el caso de homicidio que esta ocurriendo en Black forest La sospechosa, Khayla Dawson de 27 años una cercana competidora para las olimpiadas. Enfrenta cargos en su contra por homicidio en primer grado, robo agravado Y robo vehicular.

Diputados con el departamento del aguacil en el condado el paso mencionan que ellos fueron contactados por un miembro de la familia de la víctima. Ya que ellos estaban preocupados de que ese familiar no había llegado a casa. Los diputados no están nombrando a la persona por respeto pero según los uniformados el auto de la persona fue ubicado en Spectrum Loop cerca del centro de conciertos Ford Amphitheater.

Horas después una persona les hablo y les dio una pista. Mencionando que debían ir hacia Eastonville y la calle Hodgen. Los diputados encontraron el cuerpo de la persona desaparecida y horas después arrestaron a Khayla Dawson. Ella es una persona talentosa quien competió en las olimpiadas en el 2024 y gano el lugar 22.

Esta mañana Dawson estuvo enfrente de un juez para su primer apariencia en la corte.