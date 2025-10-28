Skip to Content
Estudiante planea una broma y menciona que hay una bomba en su escuela

Published 2:29 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Este martes, estamos aprendiendo mas sobre el caso del menor de edad quien fue detenido por las autoridades después de que el amenazara a la escuela con un chiste de una bomba en el zona.

La policía de Colorado Springs recibió una llamada sobre el incidente el lunes a las 3 de la tarde. 

La policía respondió y un drone ayuda a identificar que no había una amenaza en la escuela.

Durante la investigación los policías detuvieron al menor y hablar con él solo para darse cuenta que solo era una broma.

Andrea Herrera

