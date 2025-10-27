Skip to Content
Crispin

Supermercado Gonzalez ayuda a personas durante el cierre de gobierno

Published 1:11 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--El sábado el beneficio de SNAP se expira y comunidades en Pueblo se están asegurando que familias no sufran de hambre durante el cierre del gobierno.

Por lo tanto hay una tienda local que tiene como meta ayudar a la comunidad durante este tiempo. 

El supermercado Gonzalez esta ubicado en la calle 4 al este de la calle 224. Ahí hay distribución de alimentos cada miércoles de la semana y dura hasta que ya no haya comida. 

Ellos también comparten información en sus redes sociales. Ese nombre lo puede buscan en Facebook como, "Pueblo East Side Community" para ver las actualizaciones.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

