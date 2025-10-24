Ganaderos locales reaccionan al anuncio de importaciones de carne de res

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - El costo de la carne de res alcanzó un nivel récord, y el Presidente Trump anunció su plan para reducir los precios en los EE.UU.

Sin embargo, ganaderos en todo el país advierten que la medida podría afectarlos negativamente sobre el anuncio de que los Estados Unidos comenzarán a importar carne de res desde Argentina. Una decisión que ha generado preocupación en el sector.

Hablamos con el propietario del local Ranch Foods Direct, Mike Callicrate, el nos asegura que este plan no reducirá los precios para el consumidor americano, sino que beneficiara a los intermedarios.

Según Callicrate, el daño lo sufrirían los productores locales y también los ganaderos en Argentina, mientras que las ganancias irán a las grandes distribuidoras de importación.

Por su parte, la Administración Trump afirma que mil millones de dólares en fondos seguirán destinados a programas de asistencia para agricultores.