Una tradición escolar en el D20 en centro de una acción legal

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Una tradicion escolar en el Distrito Escolar 20 de Colorado Springs esta en centro de una accion legal.

Una estudiante en su último año de la secundaria dice que sus derechos de libertad de expresión, protegidos por la primera enmienda, fueron violados cuando directivos negaron su solicitud de pintar su espacio de estacionamiento.

Estudiantes en su último año pueden pintar su espacio de estacionamiento, solo tienen que enviar su solicitud del diseño a los directivos de la escuela.

Sophia Shumaker, una estudiante en la secundaria Rampart, solicitó pintar un pasto en una colina, un bastón, una oveja con un versículo de la Biblia. Dice que su fe es una parte fundamental de su identidad y quiso reflejarlo en su espacio de estacionamiento.

Directivos de la escuela negaron su solicitud mencionando que va en contra de las reglas que prohíben pinturas políticas o religiosas.

Ahora Shumaker y su equipo legal, First Liberty Institute, están solicitando al distrito que modifiquen sus reglas en todo el distrito, dicen que las reglas son inconsistentes, argumentando que otros diseños similares sí fueron aprobados.

First Liberty Institute

Por su parte, funcionarios del distrito declararon que no comentan sobre casos legales en curso, pero reiteraron que las reglas existentes prohiben expresiones políticas o religiosas en los espacios escolares.