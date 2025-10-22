Sargento jubilado del condado El Paso en riesgo de perder sus beneficios médicos

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - Un sargento jubilado recibió una letra en el correo informándole que perdería sus beneficios médicos.

Emil Lucero sirvió a su comunidad por más de 20 años trabajando para la Oficina del Alguacil del Condado El Paso (EPSO) desde el 2002 hasta el 2022.

El Sargento retirado Emil Lucero dice que recibió una carta del condado de El Paso informándole que el condado reversará su contribución al plan de salud para empleados jubilados. A partir de 2027, Lucero tendrá que pagar la misma cantidad que los empleados activos por su plan médico, lo cual sería más de $100 al mes.

Lucero menciona que ahora va a tener que pagar para poder tratar lesiones que sufrió mientras su tiempo trabajando en la cárcel del condado.

Según Lucero, empleados de EPSO habían recibido la promesa de contar con cobertura médica gratuita si trabajan 20 años o más para el condado.

Por su parte, líderes del condado dicen que se han visto obligados a reducir su contribución a las primas mensuales, debido al aumento en los costos de la atención médica.

Un portavoz del condado dice que el retiro de la contribución se proyecta en salvar $600,000 entre 2026 y 2027.