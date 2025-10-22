Ordenanza contra la introducción de lobos grises en el condado Montrose avanza

CONDADO MONTROSE, Colo. (KTLO) - Oficiales de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) anunciaron planes para liberar más lobos grises este invierno.

Líderes del condado Montrose dicen que no quieren que su área sea el próximo sitio, dicen que solo buscan proteger los derechos de los propietarios y agricultores locales.

La semana pasada, en una votación de dos a uno, los comisionados del condado decidieron avanzar con una ordenanza que podría empedir la introducción de esta especie no nativa en el condado, específicamente a los lobos grises.

El único comisionado que votó en contra de la ordenanza dijo que es una batalla que el condado probablemente no podrá ganar, ya que la medida no es legalmente ejecutable.

CPW tiene en vista el lado sur del estado para la siguiente liberación de lobos grises en los condados Montrose y Gunnison.

Cuando se les preguntó a los líderes de CPW si respetarían la ordenanza, mencionaron que continuaraán actuando conforme a las leyes estatales.