Familia del menor en el acidente de motocross dice que se convertirá en un donante de órganos

FOUNTAIN, Colo. (KTLO) - El menor de 13 años que sufrió lesiones graves tras un accidente de moto de cross en el vecindario Lorson Ranch el 13 de octubre será quitado del apoyo vital.

Según la familia de Silas Gardner dice que ahora sus órganos ayudarán a salvar las vidas de otros en su último acto de aliento.

Para aquellos que quieren apoyar a Silas, la familia pide que donen a la organización local sin fines de lucro "The Special Forces Foundation," en su honor.

