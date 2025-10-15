Dos menores hospitalizados, uno luchando por su vida tras choque de moto de cross

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - Uniformados de la Patrulla Estatal (CSP) respondieron a un choque involucrando a dos jóvenes conduciendo moto de cross el lunes en la tarde en una propiedad privada.

Ambos jóvenes fueron trasladados a un hospital cercano, uno de ellos fue trasladado por ambulancia aérea. El menor de 14 años sufrio lesiones graves y el menor de 13 años sufrio lesiones que ponen en peligro su vida.

Según datos del CSP, ambos estaban conduciendo motos de cross en un campo de golf abandonado cerca del vecindario Lorson Ranch. De diferentes direcciones ambos fueron aerotransportados de la misma colina cuando el menor de 13 años fue impactado por la llanta del otro moto que pasó por encima de él.

Cuando uniformados llegaron a la escena encontraron a los jóvenes en el piso separados de sus motos, ambos tenían cascos puestos durante el incidente.

Vecinos en el área nos comentan que han tenido preocupaciones sobre las acrobacias que los jóvenes intentaban y que han contactado a las autoridades varias veces sobre los jóvenes en motos de cross en propiedad privada.

Segúun CSP dicen que las autoridades han sido contactadas 43 veces desde mayo sobre esta actividad peligorsa y que unifomrados han multado a varias personas antes de este accidente.

CSP sigue investigando este incidente.