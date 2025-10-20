Búsqueda de grupo de sospechosos acusados de robo y apuñalar un empleado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Polícia de Colorado Springs estan investigando tras un empleado de 7-Eleven fue apuñalado cuando enfrento un grupo de sospechosos que robaron del local.

Según datos de la policía, el incidente ocurrió el viernes en la noche antes de las 11 p.m. al lado sur de la Avenida Nevada, cerca de Southgate Road.

Los investigadores dicen que un grupo de jóvenes intentaron robar varias cosas de la tienda y cuando el empleado del local los enfrentó es cuando uno de ellos lo apuñaló mientras otro lo agredió.

El grupo huyó de la escena antes de que los uniformados llegaran. Otra persona que trabaja en un negocio cercano dice que incidentes como este son muy comunes en el área.

Al momento la policía no ha dado una actualización sobre la condición del empleado lesionado. La investigación sigue en curso y todavía buscan a los sospechosos.

Uniformados dicen que los sospechosos son jóvenes entre 13 y 18 años.