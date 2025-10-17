Sospechoso acusado de apuñalar al canino policial Roam confirmado ser sargento

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - El canino policial Roam de Colorado Springs perdio su pierna tras sus lesiones.

COBERTURA ANTERIOR: Roam el canino policial sigue en condición crítica tras ser apuñalado durante un enfrentamiento

Según oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) dicen que uniformados respondieron a una llamada el miércoles de intento de ingreso en una vivienda ubicada en Gorgeted Quail Grove.

Según documentos del arresto, Henry Bryant, el dueño de la casa, fue el quien llamó a la policía porque su esposo Anthony Bryant estaba circulando la vivienda buscando manera de ingresar.

Cuando uniformados llegaron a la casa, encontraron que Anthony Bryant ingresó a la casa quebrando una ventana. Solicitaron que Anthony saliera de la casa y cuando negó es cuando enviaron al canino policial Roam para enfrentarlo.

Roam inmediatamente encontro a Anthony y es cuando apuñalo a Roam con una navaja varias veces, Roam fue trasladado a un centro veterinario de emergencia local.

Según CSPD dicen que el sospechoso Anthony Bryant de 37 años, fue disparado con un dispositivo que envía cargas eléctricas y un irritante químico para poder arrestarlo. Anthony Bryant fue confirmado de ser un sargento de Fort Carson con más de 16 años de servicio.

Ahora dicen que Bryant posiblemente estaba sufriendo de un episodio de salud mental durante el incidente.

Anthony Bryant está tras las rejas y enfrenta varios cargos de delitos graves.

Mientras Roam ya no va poder ser canino policial ya que tuvo multiples cirujias y tuvieron que remover su pierna.