Nuevo médico forense cancela el evento del día de las brujas en Pueblo tras comentarios negativos

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Empezamos con nueva información sobre el medico forense de Pueblo ya que oficialmente ha cancelado su evento del día de las brujas. Tras los comentarios negativos que ha recibido. Con el evento pautado meses después de que 24 cuerpos fueron ubicados dentro del local Davis Mortuary con el antiguo médico forense, Brain cotter la comunidad no siente que es muy temprano para tener un evento como este.

El actual médico forense, Dr. Greg Grahek decidió cancelar el evento ya que la comunidad menciono que aun hay una actual investigación ocurriendo. Sin embargo, menciono que la intencion del evento era crear un ambiente familiar, y con oportunidades para los menores y sus families,

Para que estén juntos como anteriormente lo hacían en el pasado. Que ellos lamentan si ofendieron a alguien y entienden la situación.