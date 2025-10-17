Centro del Éxito Familiar en Colorado Springs brinda varios servicios para la comunidad

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - El Centro del Éxito Familiar en Colorado Springs brinda varios servicios y recursos para toda la comunidad.

Hay varias organizaciones operando dentro del Pikes Peak United Way Centro del Éxito Familiar en Colorado Springs, ofreciendo una variedad de recursos y servicios. El más popular es el "Sunny Side Market" operado con la organización sin fines de lucro Care and Share.

Las personas pueden ir a solicitar alimentos gratuitos en el mercado dentro del centro o pueden ir a uno de los varios eventos de distribución de alimentos. La directora del Centro del Éxito Familiar, Paola Venegas, nos comenta que para utilizar el mercado uno tiene que llenar un formulario que no pide información sobre sus ingresos.

Ya que estamos en la tercera semana del cierre del gobierno federal, Venegas nos comenta que han visto un incremento en familias militares solicitando los recursos ofrecidos. "Hemos...visto más familias militares llegar al centro esta semana. Vimos más familias venir a la marqueta. Como 40% de ellas son hispanas"

Durante el fin de semana, la Administración Trump anunció que miembros militares en servicio activo recibirán su sueldo debido a una reasignación de fondos del Pentágono; sin embargo, todavía hay miles de empleados del gobierno federal que están bajo licencia, despedidos o hasta trabajando sin pago.

La directora Venegas quiere recordar que estos servicios son disponibles para toda la comunidad "todas las agencias que están aquí son completamente gratis y no piden ningún estatus legal."

Las agencias operando dentro del centro ayudan con diferentes tipos de asistencia, como el Community Economic Defense Project (CEDP), que ofrece asistencia con los pagos de vivienda, y también "Beneficios en Acción" ayuda a llenar formularios para asistencia del gobierno.

El Centro del Éxito Familiar está ubicado en el 1520 Verde Dr., Colorado Springs, Co 80921. Puede hacer clic aquí para más información.