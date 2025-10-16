Policía advirtiendo de una tendencia circulando en las redes sociales

FOUNTAIN, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Policía de Fountain (FPD) están advirtiendo a los padres sobre una nueva tendencia en las redes sociales.

Según FPD, dicen que recibieron una llamada el martes en la mañana de una mamá preocupada de su hija quien estaba en casa. La mamá mencionó que recibió un mensaje de texto con una foto de un indigente dentro de su vivienda. La mamá menciono que luego no recibio una respuesta de la hija que resulto con ella llamando al 9-1-1.

Varios uniformados llegaron a la casa, preparados para ingresar cuando derepente abrio la puerta la hija que dijo que solo era una broma.

La tendencia circulando en las redes sociales es reconocida como "AI Homeless Man Prank" que está atraendo atención nacional. Usuarios generan videos o fotos manipualdos con la Inteligencia Artificial, intentdo de espantar familiares o amistades.

Según FPD, la llamada de la mamá resultó con varios uniformados respondiendo y aunque la hija estaba bien, sí era un desperdicio de recursos de emergencia. Ahora están urgiendo a los padres que hablen con sus hijos sobre las consecuencias de estos tipos de bromas que pueden resultar con algo más grave. Además, piden que primero verifiquen si es una broma antes de llamar al 9-1-1.

Para la hija quien hizo la broma, ella no enfrentará cargos ya que su mamá realmente estaba preocupada por su seguridad.