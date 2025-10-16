Hombre estafa a una anciana, robándole 200,000 dólares en efectivo en el condado El Paso
CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO)-- Un hombre se encuentra tras las rejas tras cometer varios crímenes de estafa no solo en colorado pero en otros estados también .
Harish Vadla de 27 años fue acusado por impresionar a un agente federal y hacerle creer a varios ancianos a través del país de que ellos estaban bajo investigación. Incluyendo a una víctima aquí en el condado El Paso. El mes pasado el hablo con una mujer aquí en el condado y ella contacto a las autoridades.
Ahí fue cuando los uniformados le declararon que ella había sido parte de una estafa. Ella les comento que el presunto agente había ido a su casa y que recolecto los 200,000 dólares en efectivo. Vadla fue arrestado en la florida y los diputados lo conectaron a otros casos él es de la India y esta aquí en una visa.
Él ahora enfrenta varios cargos incluyendo robo y lavado de dinero entre otros.