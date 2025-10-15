Hombre de Montrose enfrenta 84 delitos graves de crueldad animal

MONTROSE, Colo. (KTLO) - Un hombre de montrose que fue multado previamente por crueldad animal ahora enfrenta 84 cargos de delitos graves.

COBERTURA ANTERIOR: Más de 70 caballos rescatados, encontrados abandonados y hambrientos

Según líderes de la Oficina de la Fiscalía del Séptimo Distrito Judicial, los abogados de la acusación actualizaron los cargos tras revisar evidencia y los antecedentes del sospechoso.

El 11 de agosto, la Oficina del Alguacil del Condado Montrose emitió una citación de 84 cargos de delitos menores de crueldad animal para Scott Flores de 61 años. Los cargos eran en conexión para docenas de animales, incluyendo 79 caballos, que fueron removidos de su propiedad tras una investigación de negligencia severa.

La Oficina de la Fiscalía anunció el martes que elevaron los cargos a delitos graves tras evaluación adicional y antecedentes previos de Flores, que no fue detallado. Flores se tiene que presentar en la corte del Condado Montrose el martes 21 de octubre para aviso de los cargos.



La investigación sobre Flores comenzó en mayo tras diputados recibiendo varios reportes de caballos muertos en su propiedad. Tras evaluaciones por veterinarios, 79 caballos, cuatro perros, y un cabro fueron removidos de la propiedad. Los caballos fueron trasladados a Humane Colorado's Harmony Equine Center en Franktown, donde recibieron atención médica. Líderes del refugio mencionaron que muchos de los animales demostraban señales de negligencia física y emocional, con varios de ellos sufriendo de lesiones, infecciones y pezuñas muy crecidas.