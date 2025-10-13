Skip to Content
Tras 4 años en fuga uniformados detienen al hombre acusado de violar a una niña de 8 años

today at 4:03 PM
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Después de 4 años en fuga la búsqueda para el hombre quien violo a una menor de edad ha finalizado.

 Paul Sandoval es el hombre acusado el ha estado en fuga desde el 2021. Los investigadores lo conectaron a un caso de violación de una menor de 8 años del condado Alamosa. 

Cuando él se dio cuenta que tenia una order de arresto se dio a la fuga hacia las montañas. Gracias a una pista finalmente lo pudieron detener ya que él intento ingresar a una vivienda y robarse un auto. 

El video fue grabado cerca de Blanca Peak, más de 70 agencias participaron en la búsqueda del hombre. Cinco días después de que la pista fuera reportada encontraron al hombre cerca de el lago 'Como'. Él ahora enfrenta cargos por asalto sexual de un menor entre otros cargos. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

