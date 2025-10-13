Skip to Content
Nueva era para Israel y el Medio Oriente

A freed Palestinian is hugged by a relative in Ramallah
Ammar Awad/Reuters via CNN Newsource

NATIONAL (KTLO)-- Una nueva era llega para todos aquellos en Israel, el Presidente de los Estado Unidos hablo sobre el alto el fuego, esto es lo que dijo, "Para las familias de ese país. Han sido años hasta. No han conocido ni un solo día de paz. Pero ahora, finalmente, no solamente para los israelíes, sino también los palestinos y de otros países. Esa pesadilla dolorosa finalmente ha terminado. Mientras el polvo se asiente, el humo se disipa, los escombros se retiran y las cenizas se despejan del aire. Amanece un día en una región transformada y un futuro hermoso y mucho más brillante aparece de repente al alcance de nuestras manos. Estamos en un momento muy emocionante para Israel y para todo el Medio Oriente".

