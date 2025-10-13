Dreamer creo una compañía para contar la historia de los Latinos en EE.UU.

NATIONAL (KTLO)--Samantha Ramírez es una madre, empresaria, Dreamer que creo una compañía productora de contenido que trabaja con varias organizaciones sin ánimo de lucro a las que ayuda a contar historias que importan a las comunidades. Su historia inspiradora durante el mes de la Herencia Hispana.

"Mi nombre es Sam Ramírez Herrera y yo soy mexicana. Vivo aquí en Atlanta, Georgia. Soy empresaria creativa, mamá Dreamers. Yo tengo una compañía que se llama OffthaRecord.com. Somos una compañía productora. Ya hace casi diez años, cuando empecé. Hacía videos de YouTube porque yo quería inspirar a las personas. En lo que nos enfocamos es en comerciales de televisión, documentales. Y trabajamos con non profits alrededor de la nación, ayudándoles a contar la historia sobre el trabajo que están haciendo. A nosotros nos pagan por hacer estas historias. Hemos hecho muchos documentales sobre la inmigración y como yo no fui a la escuela tampoco para aprender esto, yo aprendí en Google, YouTube de otras personas. Entonces hay veces que rompemos todas las reglas y ni lo sabemos. Pero el éxito es lo que prueba que lo que estamos haciendo funciona. Yo siempre he tenido una mente muy creativa donde yo siempre me imaginaba viviendo una vida grande. Viví en los sueños grandes. Y entonces tuve que tomar la decisión y ser valiente para ir a encontrar mis sueños. Por supuesto, hubo muchos obstáculos. Tuve que trabajar muchos trabajos. Tú sabes que tienen que tomar la gente indocumentada en restaurantes, lavaba ropa de personas. Trabajaba caminando perros. A veces hacía cuatro o cinco trabajos por día. A veces llevaba a mi hijo a trabajar conmigo a los restaurantes. Aparte de tener la casa productora de OffThaRecored otra cosa que hago es ser Public Speaker para poder hablar en colegios y universidades en lugares que yo en un tiempo no era bienvenida porque no tenía un seguro social, porque no tenía el dinero para ir, para tomar esa educación. Siempre lo veo como irónico, pero también como una oportunidad, porque en los lugares donde no era bienvenida ahora me pagan por ir y platicar. Mi consejo para los jóvenes que quizás son inmigrantes y no tienen estatus migratorio o que son dreamers. Sueña, toma acción, sé valiente y nunca te des por vencido".



