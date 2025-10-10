Skip to Content
Israel y Hamas acordaron la primera fase de un marco de alto el fuego negociado por los EE.UU.

today at 9:48 AM
Published 10:13 AM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - La primera fase permitirá el intercambio de rehenes por prisioneros.

