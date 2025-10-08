Maestros del sindicato protestando sobre la terminación del acuerdo con el Distrito Escolar 11

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Maestros del sindicato en el Distrito Escolar 11 de Colorado Springs protestaron sobre la terminación de su acuerdo de 56 años.

Esto viene tras la decisión de la junta directiva de eliminar el acuerdo hace casi un año con la Asociación de Educación de Colorado Springs, el sindicato de los maestros. Casi un tercio de los maestros del distrito son parte del sindicato y tomaron parte en una huelga este miércoles 8 de octubre.

Educadores del sindicato y sus partidarios protestaron a lo largo de varias escuelas en el distrito en la mañana, protestaron por alrededor de dos horas. Un grupo en contra de la protesta dice que si el aprendizaje es bien importante, los maestros deberían estar en las aulas y no haciendo campaña para nuevos miembros de la junta directiva.

En los últimos días, lideres del Distrito 11 afirmaron que todo regresaría a lo normal y hasta planearon un día de campo en una escuela.

Además, mencionan que los padres que no pudieron comunicarse con las escuelas en la mañana eran por un fallo eléctrico que ocurrió a través de la nación de su vendedor y no por las protestas. El problema fue resuelto después de las 9 el miércoles en la mañana.

Manifestantes se unieron en el parque Acacia en el centro de la ciudad para concluir el día de la huelga.