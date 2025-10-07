Senadores regresan al capitulo para alcanzar un acuerdo en financiar el gobierno federal
WASHINGTON (KTLO) - Senadores regresaron este unes al capitolio con la tarea de alcanza un acuerdo para financiar el gobierno federal.
