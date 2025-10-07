Programa de viviendas asequibles apoya a la comunidad de varias maneras

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - El lunes el vecindario, Rising Moon, tuvo su ceremonia de indicio de construcción.

Para algunos ser propietarios podría ser inalcanzable, pero gracias a un programa para educadores ahora es posible que se conviertan en propietarios. El programa además ayuda a la comunidad de varias maneras.

Como parte del programa, estudiantes del programa Careers in Construction Colorado, ellos van a obtener aprendizaje práctico construyendo casas con voluntarios de Pikes Peak Habitat for Humanity. Un tercio de las 41 casa construidas son reservadas para educadores en el Distrito Escolar 3 de Widefield.

El grupo con Pikes Peak Habitat for Humanity dice que las viviendas son asequibles porque el 90% de la mano de obra proviene de los voluntarios.