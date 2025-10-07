Skip to Content
Crispin

Podrían ver retrasados en vuelos debido al cierre del gobierno federal

Acquired Through MGN Online on 07/08/2025
TSA
Acquired Through MGN Online on 07/08/2025
By
Published 1:25 PM

COLORADO (KTLO) - El cierre del gobierno federal empieza afectar a miles de personas a lo largo de los EE.UU.

Personas viajando por vuelo pronto podrían ver retrasos en sus vuelos. Según oficiales de la Administración Federal de Aviación, dicen que el Aeropuerto Internacional de Denver ha visto retrasos en los vuelos esta semana debido a la dotación de personal, ya que los empleados no van a recibir su sueldo por el cierre del gobierno.

Oficiales del Aeropuerto en Colorado Springs aun dicen que al momento sus operaciones no han sido afectadas.

Article Topic Follows: Crispin
#adblock-reg

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.