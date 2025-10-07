Podrían ver retrasados en vuelos debido al cierre del gobierno federal

COLORADO (KTLO) - El cierre del gobierno federal empieza afectar a miles de personas a lo largo de los EE.UU.

Personas viajando por vuelo pronto podrían ver retrasos en sus vuelos. Según oficiales de la Administración Federal de Aviación, dicen que el Aeropuerto Internacional de Denver ha visto retrasos en los vuelos esta semana debido a la dotación de personal, ya que los empleados no van a recibir su sueldo por el cierre del gobierno.

Oficiales del Aeropuerto en Colorado Springs aun dicen que al momento sus operaciones no han sido afectadas.