Hospital Children’s Colorado ve un incremento de 26% de menores por salud mental

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Este viernes es conocido como el día mundial de la salud mental. Lideres del Hospital Children's Colorado advierten a los padres señales de que tomar en cuenta.

Según los líderes, dicen que han visto un incremento de 26% de visitas de menores en los cuartos de emergencia por salud mental durante el verano. Doctores dicen que están preparando por si hay otro incremento durante la temporada que estudiantes están pasado por estrés de exámenes escolares y entrante de los días festivos

El hospital emitió una declaración de emergencia de salud mental juvenil en 2021, mencionando que el uso excesivo de los celulares y redes sociales toma parte. Ya que la mayoría de la juventud utiliza las redes sociales como parte de su vida social, al mismo tiempo dicen que los padres deben ser consientes sobre el peligro y cuando intervenir.

Doctores dicen que el tiempo de intervenir es cuando sus hijos están reemplazando conexiones sociales en la vida real con tiempo en la pantalla. El uso excesivo de las redes sociales puede resultar en que los menores se sientan solos y aislados.

Líderes de Children's Hospital Colorado quieren animar a los padres a que empiecen esas conversaciones con sus hijos sobre la salud mental y que busquen apoyo cuando vean signos de ansiedad, trastorno o angustia.