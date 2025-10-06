Skip to Content
Crispin

El cierre del gobierno federal afecta a las familias militares

Published 4:07 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Nos aproximamos al sexto día del cierre de gobierno en los EE.UU. aquí en Colorado muchas familias de las fuerzas armadas nos cuentan que ya comienzan a sentir los efectos del cierre. Familias mencionan que ellos recuerdan el último cierre de gobierno agregando que ese duro 35 días. El problema aquí, según ellos es la inflación. 

Actualmente familias ya están mandando su solicitud para recibir ayuda adicional durante las fiestas del día de acción de gracias y navidad.Lideres de las fuerzas armadas mencionan que ellos están más preocupados por las familias que estén con sus hijos en casa y sus parejas estén actualmente desplegados.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13.

