Posibles nuevos impuestos pudieran llegar a las farmacias locales

today at 3:45 PM
Published 2:33 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Esta semana un nuevo impuesto llegara a varias farmacias, lo cual pudiera incrementar el precio de sus recetas duplicando la cantidad de dinero. La casa blanca menciona que la meta es proteger la fabricación de las farmacias. 

Sin embargo, algunos negocios pequeños mencionan que ellos estan angustiados por lo que va a suceder. El dueño de "The prescription shop" al sur de pueblo menciona que por años ellos han sido leales a sus clientes y que con los nuevos impuestos temen que muchos de sus clientes busquen otras farmacias que sean menos caras. 

Andrea Herrera

