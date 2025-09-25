Skip to Content
Crispin

Sospechoso de robo muere tras ser impactado por un auto de policía

By
today at 4:49 PM
Published 4:05 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Un sospechoso de Pueblo iba a ser arrestado por robo, el nuevo video corporal realizado nos demuestra los momentos antes de que los oficiales pudieran capturar al sospechoso armado el 3 de junio. 

El video muestra cómo el policía comenzó a perseguir a Antonio Herrera, después de que una llamada entrara al departamento de policía.

Sobre un caso de robo en la tienda famous footwear on la calle Elizabeth. Durante el altercado pueden escuchar cómo los policías le piden al sospechoso que baje su pistola.

Los policías persiguieron a herrera a un area afuera del centro comercial donde eventualmente los policías lo impactaron ya que el sospechoso iba a meterse a un vehículo. Los oficiales le intentaron dar primeros auxilios pero herrera fue declarado muerto en la escena. El departamento de policia estatal ahora esta investigando si fue uso de fuerza excesiva por parte de los uniformados. 

Article Topic Follows: Crispin
##Ablock-lead

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.