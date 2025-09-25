Sospechoso de robo muere tras ser impactado por un auto de policía

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Un sospechoso de Pueblo iba a ser arrestado por robo, el nuevo video corporal realizado nos demuestra los momentos antes de que los oficiales pudieran capturar al sospechoso armado el 3 de junio.

El video muestra cómo el policía comenzó a perseguir a Antonio Herrera, después de que una llamada entrara al departamento de policía.

Sobre un caso de robo en la tienda famous footwear on la calle Elizabeth. Durante el altercado pueden escuchar cómo los policías le piden al sospechoso que baje su pistola.

Los policías persiguieron a herrera a un area afuera del centro comercial donde eventualmente los policías lo impactaron ya que el sospechoso iba a meterse a un vehículo. Los oficiales le intentaron dar primeros auxilios pero herrera fue declarado muerto en la escena. El departamento de policia estatal ahora esta investigando si fue uso de fuerza excesiva por parte de los uniformados.