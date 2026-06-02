Rescatistas buscan nuevos accesos a la cueva de Laos donde se teme que dos hombres sigan atrapados

Por Rebecca Wright, Kocha Olarn, Angie Puranasamriddhi, June Jeong, Laura Sharman y Sana Noor Haq, CNN

Los equipos de rescate en el centro de Laos trabajan a contrarreloj para localizar a dos hombres que, según se teme, llevan casi dos semanas atrapados en una red de cuevas inundadas, mientras las tormentas azotan la densa selva de la región.

Se cree que los hombres entraron en la cueva el 20 de mayo, justo antes de que las fuertes lluvias provocaran inundaciones repentinas que les impidieron salir.

Otros cinco lograron escapar de los estrechos túneles gracias a las labores de rescate de expertos internacionales que acudieron a la peligrosa cueva en el centro de Laos.

El lunes, los rescatistas descendieron mediante rápel por un pozo vertical recién descubierto, de más de 100 metros (320 pies) de profundidad, lo que reavivó las esperanzas de que este conducto pudiera ofrecer una vía de acceso más segura hacia los hombres atrapados.

Los buzos aguardaban con ansiedad a que las autoridades trajeran equipos de escaneo avanzados capaces de generar una imagen más nítida del interior de la cueva, según relató Kengkard a la CNN.

Los rescatistas podrían utilizar potencialmente dicho equipo mientras descienden por el pozo, añadió Kengkard. Hasta ese momento, se habían estado guiando por un mapa trazado con la ayuda de los cinco supervivientes.

Sin embargo, más tarde, el buzo australiano Josh Richards declaró a la CNN que el pozo estaba “completamente obstruido por desprendimientos de rocas y corrimientos de tierra”, por lo que “no pudieron identificar ninguna vía” para descender por él. “No estamos del todo seguros de cuáles serán los próximos pasos”, afirmó en un video difundido el lunes.

Este martes, un rescatista tailandés se hizo eco de estas inquietudes, advirtiendo que las inundaciones seguían “bloqueando, en la práctica, el acceso al interior de la cueva”. Los equipos de rescate desplegaron bombas adicionales para drenar el agua “tan rápido como fuera posible”, señaló Kengkard.

El buzo sugirió que, si se logra extraer suficiente agua, los dos supervivientes desaparecidos podrían salir de la cueva utilizando la misma ruta que emplearon originalmente para entrar. “Las condiciones meteorológicas siguen siendo un obstáculo importante”, añadió. “Un sistema tormentoso ha entrado en la zona y la lluvia no cesa”.

Los hombres quedaron atrapados durante una expedición para encontrar oro en las estrechas y fangosas cavernas subterráneas.

Las condiciones en la entrada de la cueva siguen siendo difíciles, y las recientes lluvias han provocado inundaciones repentinas.

Bounkham Luanglath, presidente de la Asociación de Voluntarios del Pueblo Lao, declaró el lunes que continúan los trabajos para “bombear el agua y drenar la cueva lo más rápido posible”.

Se utilizó maquinaria pesada para excavar más estanques de retención de agua, con el fin de almacenar el líquido bombeado desde la cueva.

En su transmisión en directo, Bongkawong expresó su optimismo por haber podido rescatar a los dos aldeanos que aún permanecían atrapados, pero describió las dificultades de operar durante la temporada de monzones.

“Bajar a estos agujeros, entrar en la cueva, si de repente llueve y cae mucha agua, es como echar agua en una pajita”, indicó. “Al instante, la pajita se llenará. No podrás entrar ni salir. Es algo que debemos tener muy en cuenta, y es el mayor riesgo”.

Numerosas pistas surgieron a última hora del lunes, después de que los buzos rectificaran los informes iniciales que sugerían que uno de los rescatistas había escuchado una “respuesta mediante golpes” desde las profundidades de la red de cuevas. Los miembros del equipo también informaron haber hallado un pozo vertical que podría conducir a la cámara donde se encuentran los hombres.

De los supervivientes, uno fue puesto a salvo el viernes, mientras que los otros cuatro lograron escapar sin ayuda al día siguiente tras intensos esfuerzos para drenar el agua de la inundación en la zona.

Los cinco se están recuperando en el hospital tras haber sobrevivido durante más de una semana a base de agua y sueño para conservar sus fuerzas antes de que llegara la ayuda.

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Con información de Becky Anderson, de CNN.