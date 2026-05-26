Reducen evacuaciones en la emergencia por tanque químico en California tras eliminarse riesgo de explosión

Por Nina Giraldo, Taylor Romine, Emma Tucker, Alaa Elassar y Holly Yan, CNN

Los funcionarios que se apresuraban para intentar evitar la explosión de un tanque químico sobrecalentado en California respiraron aliviados este lunes tras confirmar que una grieta en la estructura había ayudado a reducir la presión en el interior, eliminando el riesgo de una detonación catastrófica y permitiendo que decenas de miles de residentes evacuados regresaran a sus hogares.

Sin embargo, dado que aún existe la posibilidad de una fuga tóxica o una explosión menor, las autoridades están pidiendo a los 16.000 residentes más cercanos al lugar en el condado de Orange que no regresen a sus hogares todavía, mientras continúan tratando de enfriar la temperatura interna del tanque.

Se espera que las autoridades se reúnan el martes para evaluar la situación después de que los funcionarios intensificaran sus esfuerzos de enfriamiento durante la noche, tras comprobar que la presión en el tanque de GKN Aerospace en Garden Grove se había aliviado, evitando así un desastre conocido como BLEVE, o explosión de vapor de líquido en ebullición.

Hasta que las órdenes de evacuación se levantaron parcialmente el lunes por la noche, se pidió a unos 50.000 residentes que abandonaran sus hogares a medida que aumentaban la temperatura y la presión dentro de un tanque en GKN Aerospace en Garden Grove.

El tanque contiene 7.000 galones (unos 26.497 litros) de un químico llamado metacrilato de metilo, o MMA, que se utiliza para fabricar plásticos y puede causar innumerables problemas de salud tras la exposición.

Durante días, un torrente de agua fría ha refrescado el tanque sobrecalentado, lo que ha contribuido a bajar la temperatura, según informaron las autoridades el lunes por la noche.

El agua residual del lugar, millones de galones, está siendo analizada para detectar la presencia de sustancias químicas peligrosas y, hasta el momento, no se ha detectado ninguna, añadieron las autoridades.

Para facilitar el proceso de enfriamiento, los operarios están retirando el aislamiento de la carcasa exterior del tanque, según declaró el lunes por la noche a CNN el jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern, quien añadió que las autoridades estarán monitorizando los datos de temperatura durante toda la noche.

Aunque se ha eliminado la amenaza de una explosión catastrófica, “todavía tenemos amenazas que estamos mitigando en este momento”, declaró McGovern anteriormente, incluyendo el “potencial de una explosión que no sea tan grave como una BLEVE”, pero que aún represente un riesgo para la seguridad pública, agregó.

Mientras tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el lunes que se ha firmado una declaración de emergencia presidencial para hacer frente a la situación, lo que refuerza la asistencia federal.

La sustancia química dentro del tanque MMA y puede causar problemas respiratorios e irritación en la piel y los ojos al exponerse, según la Agencia de Protección Ambiental.

“No hay todavía ninguna fuga química, según lo verificado por el monitoreo atmosférico continuo”, dijo el lunes la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

Aun así, algunos residentes han reportado síntomas de exposición. Y algunas escuelas han cerrado y han cambiado al aprendizaje en línea como medida de precaución.

El tanque comenzó a presentar problemas el jueves, cuando el calor y la presión empezaron a aumentar.

Cuando el MMA se sobrecalienta, se desencadena una reacción química difícil de controlar dentro de un tanque grande, según Elias Picazo, profesor adjunto de química en la Universidad del Sur de California.

Las autoridades están tratando de mantener el tanque lo más frío posible para mantener estabilizadas las reacciones químicas, dijo Elaine Bernal, profesora de química en la Universidad Estatal de California, Long Beach.

Casi 800 socorristas estatales y locales han sido desplegados para responder, dijo el gobernador Gavin Newsom, incluidos toxicólogos, equipos de materiales peligrosos y expertos en refugio de salud pública.

La temperatura óptima para el metacrilato de metilo es de 10 ºC (50 ºF), y un aumento de la temperatura generaba un riesgo de fuga o de explosión, según declaró Craig Covey, jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange y comandante unificado de incidentes.

Según Covey, el tanque en cuestión comenzó a sobrecalentarse después de que el sistema de refrigeración utilizado para mantenerlo frío y estable dejara de funcionar.

“Una de las válvulas de ese sistema se congeló, por lo que el aire frío ya no circula”, comentó Covey el lunes por la noche. “Debido a esa falla, el tanque entró en proceso de calentamiento porque dejó de enfriarse”.

De acuerdo con el capitán Steve Concialdi, de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, las autoridades no están seguras de qué temperatura podría provocar que el tanque se incendiara o explotara.

Desconocían la temperatura interior del tanque el domingo, ya que el termómetro había alcanzado el máximo de 37 ºC.

Para el lunes por la mañana, la temperatura se había estabilizado y estaba bajando, dijo Covey. “Actualmente está en 93 ºF (33 ºC), por debajo de 100 ºF (37 ºC). Esa es una noticia increíblemente positiva a medida que doblamos la esquina en este incidente”.

Covey informó que el lunes por la mañana la temperatura se había estabilizado y estaba bajando. “Actualmente está a 33 grados, después de haber estado a 37 grados. Son noticias sumamente positivas, ya que estamos superando este incidente”.

Según las temperaturas más recientes dentro del tanque, los funcionarios de bomberos creen que el químico ha comenzado a gelificarse o solidificarse, lo cual es exactamente lo que quieren.

“Sabemos que el producto se solidificará (de) líquido a una forma sólida… pero no sabemos cuánto de ello lo ha hecho todavía”, dijo McGovern.

GKN pidió disculpas a los residentes y negocios evacuados en un comunicado emitido el domingo y afirmó que está colaborando con los servicios de emergencia y los equipos de materiales peligrosos “para supervisar el estado del material afectado y están trabajando las 24 horas del día para mitigar el riesgo de una fuga”.

“Somos plenamente conscientes de la incertidumbre que está causando este incidente y pedimos sinceras disculpas por las molestias que está ocasionando a la comunidad local”, decía el comunicado.

Destinos turísticos muy concurridos como Disneyland y el parque temático Knott’s Berry Farm están cerca, pero no estuvieron incluidos en la zona de evacuación.

“Por el momento, esta situación no afecta a Disneyland Resort y el complejo permanece abierto al público”, indicó el lunes el sitio web del parque. El parque informó que está monitoreando la situación y colaborando con las autoridades locales.

Newsom declaró el estado de emergencia para apoyar las operaciones de respuesta. Además, el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, anunció una línea telefónica anónima y un formulario para denunciar cualquier información sobre el incidente o sus causas.

También ha abierto una investigación penal contra GKN Aerospace, declaró a CNN la portavoz de la fiscalía, Kimberly Edds.

La empresa ha recibido la orden de preservar las pruebas, añadió Edds. Al ser contactada para obtener comentarios, GKN Aerospace remitió a su declaración anterior.

Dos residentes que son pareja y viven en la zona de evacuación presentaron una demanda colectiva el sábado contra GKN Aerospace, alegando que la empresa almacenó y manipuló negligentemente MMA, lo que causó graves trastornos en su comunidad.

“Además de la evacuación, todo lo que conocen y aman está dentro de su hogar. Es su refugio”, dijo el abogado Filippo Marchino, que lleva la demanda.

GKN Aerospace declinó hacer comentarios sobre la demanda cuando CNN le preguntó al respecto el domingo.

Marchino dijo que, actualmente, entre 100 y 120 residentes ya han expresado interés en unirse al caso.

La demanda alega que la gestión de la sustancia química por parte de la empresa causó condiciones peligrosas al crear un riesgo continuo de incendio, explosión, exposición a sustancias químicas tóxicas y contaminación ambiental que afectó a decenas de miles de residentes, empresas y escuelas.

La exposición al MMA puede causar náuseas, mareos e “irritación significativa” en los pulmones y las fosas nasales, explicó la responsable de Salud del Condado de Orange, la Dra. Regina Chinsio-Kwong.

Según explicó en otra actualización, la sustancia química puede producir un aroma parecido al de las frutas, aunque olerla no significa que se haya estado expuesto lo suficiente como para tener síntomas.

Los funcionarios dijeron que el químico no ha sido detectado en el aire, pero algunos residentes dijeron que han experimentado síntomas.

“Olvidé cerrar la ventana durante la noche del jueves, y me arrepiento”, declaró el residente de Stanton Van Ly, quien evacuó el viernes. “Me duele la garganta y el interior de la nariz, y mi esposa se sintió mareada la noche del viernes”.

El aire debería ser seguro fuera de la zona de evacuación, dijo Chinsio-Kwong, instando a la gente a abandonar el área afectada.

A medida que la zona de evacuación se reducía, los distritos escolares procedieron a abrir los campus donde les fue posible.

El distrito escolar unificado de Garden Grove anunció el lunes que nueve escuelas que ya no se encuentran dentro del área de evacuación reabrirán sus puertas el martes.

Tres escuelas e instalaciones de mantenimiento y transporte del distrito aún se encuentran dentro de la zona de evacuación y permanecerán cerradas, informó el distrito.

Los siete refugios de la Cruz Roja que se habían habilitado en la zona permanecieron abiertos el lunes por la noche, y los responsables indicaron que reevaluarían las necesidades de capacidad el martes.

Los hoteles cercanos también ofrecían tarifas con descuento durante el fin de semana festivo.

Dawnedra Phillips, que vive en la zona de evacuación, declaró a KABC, filial de CNN, que se está tomando en serio las advertencias de las autoridades y que se aloja en un refugio para evacuados en Cypress.

“Estoy esperando a que pase, porque aquí tenemos nuestra comunidad y nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos con lo que está sucediendo ahora mismo”, dijo Phillips. “No importa la edad que tengas, te va a afectar de una forma u otra”.

GKN Aerospace dice que su ubicación en Garden Grove es el “principal proveedor mundial de sistemas de transparencias militares y transparencias para aeronaves comerciales”.

Los sistemas de transparencia para aeronaves incluyen cabinas, parabrisas y ventanas.

Los problemas revelados en una inspección de noviembre de 2020 en la instalación de Garden Grove llevaron a un aviso de infracción y a que GKN Aerospace pagara casi US$ 1 millón en un acuerdo.

La inspección del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, o AQMD —una agencia regional de control de la contaminación— determinó que el sitio no había mantenido y conservado los registros requeridos que documentan sus emisiones de COV, que producen mala calidad del aire si se liberan en niveles dañinos, informó la agencia.

Los inspectores también encontraron que GKN había operado equipos nuevos sin obtener un permiso, así como equipos existentes que no coincidían con la descripción del permiso, dijo la agencia. También modificó equipos con permiso sin solicitar un cambio de permiso, lo cual es requerido por la agencia, agregó el comunicado.

La empresa recibió dos avisos de cumplimiento —que exigían correcciones a los problemas reportados— en diciembre de 2020 y febrero de 2021, dijo la agencia, pero no cumplió. Eso llevó a un aviso de infracción, en abril de 2021, y a una sanción civil de aproximadamente US$ 900.000 pagada por GKN, dijo la agencia.

Desde la infracción, la agencia dijo que ha estado “trabajando estrechamente con GKN para ayudar a resolver estos problemas de permisos”.

AQMD dijo que en marzo del año pasado se emitieron a GKN dos avisos más de cumplimiento solicitando registros operativos, así como solicitudes para registrar ciertos equipos y un cambio en la propiedad de la instalación.

Cuando se le pidió un comentario, GKN reiteró su declaración anterior sobre que está trabajando para resolver la situación actual en la instalación que llevó a evacuaciones, pero no abordó ningún problema previo.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

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Con información de Hanna Park, Lauren Mascarenhas, Maria Prieto Aguilar, Amanda Musa, Karina Tsui, Rebekah Riess y Sarah Dewberry, de CNN