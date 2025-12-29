La Habana acusa a EE.UU. de buscar un cambio de régimen tanto en Venezuela como en Cuba

Por EFE

El Gobierno cubano acusó este lunes a EE.UU. de perseguir un cambio de régimen tanto en Cuba como su aliada política Venezuela con el bloqueo naval a la “flota fantasma” de petroleros de Caracas en el mar Caribe.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que el “objetivo marcado” de Washington es “destruir a la Revolución cubana” y “derrocar al legítimo Gobierno bolivariano y chavista”.

“Recrudecen su política de máxima presión y asfixia económica contra Cuba, con un impacto directo en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo”, agregó.

Denunció en este sentido “las medidas del Gobierno de EE.UU. para obstaculizar el libre comercio de los recursos petroleros venezolanos y perseguir a los barcos que transportan combustible a Cuba”, medidas que indicó que “no son nuevas”.

El ministro de Relaciones Exteriores destacó asimismo el aspecto económico que a su juicio tienen las operaciones militares estadounidenses en el Caribe al indicar que Washington busca también “usurpar por la fuerza los recursos naturales críticos y estratégicos de la región”.

Se trata de la segunda ocasión en que el canciller cubano apunta que el bloqueo estadounidense en el Caribe persigue específicamente al petróleo que Venezuela envía a la isla, un extremo que Washington no ha confirmado.

Caracas y La Habana mantienen un acuerdo desde el año 2000 por el que Venezuela paga servicios profesionales cubanos (principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa) con crudo.

Las estimaciones independientes apuntan a que Cuba precisó este año entre 110.000 y 120.000 barriles de petróleo diarios. De esos, unos 40.000 son producción nacional; el resto han de buscarse fuera.

Venezuela, que llegó a aportar 100.000 barriles diarios, envió este año un promedio de 27.000, según el servicio especializado de la agencia económica Reuters.

Para achicar esa brecha de hasta 50.000 barriles diarios (que en Cuba se traduce actualmente en apagones de 20 horas diarias, industrias paralizadas y colas en las gasolineras) han surgido algunos apoyos, pero insuficientes. La Habana no tiene divisas para comprar en el mercado esa diferencia.

Moscú ha enviado unos 6.000 barriles al día este 2025, según el experto cubano Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.). México, que el año pasado envió unos 23.000 barriles diarios a la isla, este año apenas unos 2.500, según datos de la petrolera estatal Pemex.

