Quiénes son los 26 miembros de grupos criminales que fueron entregados por México a EE.UU.

Por CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos difundió la lista de 26 presuntos miembros de organizaciones criminales, la mayoría de ellos de cárteles de droga, que fueron entregados este martes por México a las autoridades del país.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dijo que la acción se realizó “en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional” y a solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU., que según el funcionario “se comprometió a no solicitar la pena de muerte”.

Las autoridades estadounidenses detallaron que 25 de ellos enfrentan una posible pena de hasta cadena perpetua.

Esta es la lista de los extraditados, según el Departamento de Justicia:

Abigael González Valencia: Conocido como “Cuini”, es uno de los líderes de “Los Cuinis”, un grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue detenido en febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, y desde entonces luchaba contra su extradición a Estados Unidos. González es también cuñado de Nemesio Rubén “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del CJNG y uno de los principales objetivos del Gobierno estadounidense. Uno de sus hermanos, José González Valencia, fue detenido en 2017 en Brasil y ya fue sentenciado en Washington a 30 años de prisión tras declararse culpable de tráfico internacional de cocaína.

Roberto Salazar: Está acusado de participar en el homicidio de Juan Escalante, un alguacil de la Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles en 2008, según el Departamento de Justicia estadounidense.

Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez: on presuntos líderes del aparato de seguridad de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, y han liderado a grupos de sicarios en ataques a fuerzas militares de México, según documentos judiciales estadounidenses.

Abdul Karim Conteh: Es el único de la lista que no enfrenta una pena máxima de cadena perpetua, sino de hasta 45 años en prisión. El ciudadano de Sierra Leona presuntamente dirigió una organización de tráfico de personas que introducía a Estados Unidos a personas de varias partes del mundo, a través de túneles o escaleras, según detalló el comunicado del Gobierno de EE.UU.

Leobardo García Corrales: El Departamento de Justicia lo señala como una figura importante del Cártel de Sinaloa que supuestamente traficó grandes cantidades de fentanilo a EE.UU., en ocasiones a cambio de armas de grado militar. Además, indica que García afirma ser cercano a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Luis Raúl Castro Valenzuela: onocido como “Chacho”, es un presunto miembro del Cártel de Sinaloa que enfrenta cargos por secuestrar y mantener como rehén a un ciudadano estadounidense.

Juan Carlos Félix Gastelum: Líder de una importante facción del Cártel de Sinaloa y yerno de Ismael “El Mayo” Zambada. Es un presunto operador de laboratorios clandestinos de metanfetamina en Sinaloa y durango, involucrado en la producción y distribución de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína desde México a Estados Unidos, detalló el Departamento de Justicia.

Pablo Edwin Huerta Nuno: El Departamento de Justicia lo califica como un jefe criminal “que ha operado con impunidad durante los últimos 15 años”. Conocido como “Flaquito”, supuestamente suministró toneladas de metanfetamina, fentanilo y cocaína a distribuidores en San Diego y Los Ángeles, a cambio de millones de dólares en efectivo.

El resto de la lista:

Enrique Arballo Talamantes

Benito Barrios Maldonado

Francisco Chávez

Baldomero Fernández Beltrán

Ismael Enrique Fernández Vázquez

Jose Carlos Guzmán Bernal

Anton Petrov Kulkin

Roberto Omar López

Jose Francisco Mendoza Gómez

Hernán Domingo Ojeda López

Daniel Pérez Rojas

Juan Carlos Sánchez Gaytán

David Fernando Vásquez Bejarano

Jose Antonio Vivanco Hernández

Mauro Alberto Núñez Ojeda

Jesús Guzmán Castro

Servando Gómez Martínez

El del martes es el segundo envío de México de integrantes de cárteles acusados de narcotráfico y otros delitos en lo que va del año. En febrero, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum entregó a 29 narcotraficantes, incluido Rafael Caro Quintero, señalado como responsable del asesinato de un agente de la DEA en 1985.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha endurecido la lucha contra el narcotráfico y designó al CJNG y a otros siete grupos del crimen organizado latinoamericano como organizaciones terroristas extranjeras.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.