La secuenciación del ADN resuelve el misterio de la identidad del primer animal híbrido

(CNN) — Los bioingenieros de la Edad del Bronce crearon el primer animal híbrido: una majestuosa criatura parecida a un caballo conocida como kunga que tenía una madre burra, un asno salvaje sirio por padre y vivió hace 4.500 años, según una nueva investigación basada en la secuenciación del ADN del esqueleto del animal.

Las descripciones y las imágenes en el arte y los textos mesopotámicos retratan a un animal poderoso que tiraba de los carros de guerra a la batalla y de los vehículos reales en los desfiles. Sin embargo, su verdadera identidad había desconcertado y dividido a los arqueólogos durante mucho tiempo. Los caballos domesticados no llegaron a la región, a veces denominada Creciente Fértil, hasta hace 4000 años.

Los esqueletos intactos de las criaturas fueron enterrados junto a personas de alto estatus, la capa superior de la sociedad de la Edad del Bronce, en el complejo funerario de Umm el-Marra, en el norte de Siria, lo que sugiere que los animales ocupaban una posición muy especial. El análisis de los dientes de los kunga mostró que tenían mordiscos en la boca y estaban bien alimentados.

Sin embargo, los huesos de caballos, burros, asnos, mulos y otros équidos son muy similares y difíciles de diferenciar, lo que hace imposible identificar definitivamente al animal simplemente examinando los esqueletos.

Ahora, el análisis del ADN extraído de los huesos enterrados en Umm el-Marra reveló que el animal era un cruce entre un burro, que fue domesticado en ese momento, y el ahora extinto asno salvaje sirio, a veces llamado hemippe u onagro.

Esto lo convierte en la evidencia más temprana de cría de animales híbridos con padres de dos especies diferentes, según la investigación publicada en la revista Science Advances este viernes. Probablemente fue creado, entrenado y luego intercambiado intencionalmente entre las élites de la época.

“Dado que los híbridos suelen ser estériles, significa que hubo un nivel notable de energía dedicada a capturar y criar onagros salvajes constantemente, criarlos con burros domésticos y luego entrenar a estos equipos de prestigiosos kungas (que solo durarían una generación)”, dijo. Benjamin Arbuckle, arqueólogo antropológico de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, por correo electrónico. No participó en la investigación.

“Realmente muestra la naturaleza innovadora y experimental de los pueblos antiguos que creo que algunas personas solo asocian con el mundo moderno y también su voluntad de invertir muchos recursos en la creación artificial de un animal costoso utilizado solo por y para las élites”.

Un panel que muestra a dos individuos cazando asnos salvajes que data de entre 645 y 635 a. C. (Museo Británico, Londres). © Eva-Maria Geigl / IJM / CNRS-Université de Paris

Animal de guerra

Antes de la llegada del caballo, encontrar un animal dispuesto a cargar a la batalla era un desafío, dijo Eva-Maria Geigl, jefa de investigación del CNRS (Centro Nacional Francés de Investigación Científica) en la Universidad de París y autora del estudio.

Si bien el ganado y los burros podían tirar de carretas, no correrían hacia un adversario, dijo.

“No se usaban para hacer la guerra, y no había caballos domésticos en ese momento. Los sumerios, que querían hacer la guerra porque en realidad eran ciudades-estado muy poderosas, tuvieron que encontrar otra solución”.

Ella cree que el primer kunga surgió de forma natural: un asno salvaje sirio apareado con una burra. “Deben haber visto que el animal era más robusto y más fácil de entrenar. Deben haber observado el resultado de este cruce natural y luego dijeron que está bien, lo haremos. Por primera vez en la historia de la humanidad, crearemos bioingeniería en un animal”.

Sin embargo, no habría sido fácil. Se pensaba que el asno salvaje sirio era agresivo y se movía extremadamente rápido, dijo.

Geigl dijo que un estudio anterior del ADN mitocondrial, que reveló la línea femenina, había encontrado que el kunga era un híbrido. Fue solo con el análisis del ADN nuclear que los científicos pudieron determinar la paternidad del animal.

Los esqueletos kunga enterrados en Umm el-Marra, Siria.

Para llegar a sus hallazgos, los investigadores secuenciaron y compararon los genomas de un kunga de 4.500 años enterrado en Umm el-Marra en Siria, un asno salvaje sirio de 11.000 años encontrado en Gobekli Tepe (el lugar de culto más antiguo conocido hecho por humanos en la actual Turquía) y dos de los últimos asnos salvajes sirios supervivientes, que se extinguieron a principios del siglo XX.

Arbunkle dijo que la mayoría de los textos que se refieren a los kungas datan de mediados del 2000 a. C., y es poco probable que hayan sido criados antes del 3000 a. C., cuando los burros aparecen en el registro arqueológico. Para el año 2000 a. C., dijo, habían sido reemplazados como animales de tiro por caballos y mulas, un cruce entre un burro macho y una yegua.

“Este trabajo establece la idea de que los híbridos fueron creados por los antiguos mesopotámicos, lo cual es genial”, dijo Arbuckle.

“Pero todavía no sabemos qué tan extendido estaba este animal y tampoco aborda preguntas adicionales relacionadas con otros tipos de équidos híbridos creados en la Edad del Bronce. Así que hay muchas más preguntas”.

