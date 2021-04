Britney Spears dice que lloró durante dos semanas después del documental ‘Framing Britney Spears’

Noticias

(CNN) — La superestrella del pop Britney Spears dijo que el reciente documental que explora su carrera y la batalla de alto perfil que libra con su padre por la tutela de su patrimonio la hizo llorar.

«Framing Britney Spears», que se emitió en febrero, describe la vida traumática de la cantante bajo el foco de atención del público y profundiza en la tutela legal que le da a su padre, Jamie Spears, poder sobre sus finanzas y asuntos personales.

En respuesta al documental, Spears dijo el martes de noche a los 29 millones de seguidores que tiene en Instagram que había «llorado durante dos semanas» tras la transmisión.

«Siempre se ha especulado mucho sobre mi vida, se la ha observado y juzgado ¡realmente toda mi vida!», escribió en una publicación con un video en el que baila la canción «Crazy» de Aerosmith en su casa.

Luego la cantante de 39 años escribió: «¡He estado expuesta durante toda mi vida actuando frente a la gente! Se necesita mucha fortaleza para CONFIARLE al universo tu verdadero punto débil porque siempre los medios me han juzgado tanto, me han insultado, me han avergonzado… ¡Y lo siguen haciendo hasta el día de hoy! Mientras el mundo sigue girando y la vida continúa, ¡seguimos siendo tan frágiles y sensibles como personas!

Britney dijo que no vio todo el documental, pero que se sintió «avergonzada» por cómo la retrataron.

«No miré el documental pero por lo que sí vi de él estaba avergonzada por la luz bajo la que me pusieron. Lloré durante dos semanas y bueno, todavía lloro en algunos momentos», dijo.

Samantha Stark, la directora del documental de The New York Times, dijo el mes pasado a Entertainment Tonight que su equipo «intentó todo» para lograr una entrevista con Britney Spears, pero que no llegó a ningún lado.

“Todas las finanzas y gastos de Britney son monitoreadas” 3:02

Luego de hablar del documental, Britney dijo en su publicación de Instagram: «¡Hago lo que puedo en mi propia espiritualidad conmigo misma para intentar mantener mi propia alegría, amor y felicidad! ¡Todos los días bailar me da alegría! ¡No estoy aquí para ser perfecta, perfecto es aburrido, estoy aquí para transmitir espiritualidad!».

CNN se contactó con los representantes de Spears para solicitarles más comentarios.

La cantante ha estado bajo una tutela ordenada por la justicia desde 2008, tras una serie de problemas personales que salieron a la luz pública.

En una audiencia sobre la tutela en noviembre, su abogado, Samuel D. Ingham III, pidió a un juez de Los Ángeles que quitara de su rol al padre de Spears. Dijo que la cantante no volvería a los escenarios mientras él siguiera controlando su fortuna.

Spears solicita que Jodi Montgomery, una tutora temporal de su patrimonio nombrada en 2019, se convierta en su tutora personal permanente.