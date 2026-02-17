Advertencia de bandera roja: Posibilidades de incendios e incremento de apagones

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Por la primera vez en 5 años el Condado El Paso esta bajo restricciones de incendios por lo que eso significa no pueden comenzar incendios, ni quemar materiales o participar en actividades con juegos pirotécnicos. Todo esto por los altos vientos y la resequedad. Por ejemplo, el lunes en la tarde un incidente ocurrió en Falcon donde los bomberos de Cimarron Hills tuvieron que contener un incendio de 12 acres.

Pero el jefe de bomberos dice que la situación pudiera ser mucho peor por lo tanto, le están pidiendo a la comunidad que pongan atención y no comiencen fogatas.

Ademas, si usted vive en Pueblo, Fremont, Otero, o los Condados Crowley entonces preste atención que podrá ver apagones en su área. Esto según porta voces de Black Hills Energy. Lo que significa que alrededor de 82,000 clientes pudieran perder su electricidad hoy, mientras que en Cripple Creek, Victor, y Westcliffe hay una advertencia por bandera roja.

Por la alta posibilidad de incendios ya que las condiciones se pueden ponen peor. Líderes de Black Hills Energy ahora le están pidiendo a sus clientes que actualicen su información de contactos tengan un plan de emergencia preparado y también una bolsa con pertenencias listas por sí tiene que evacuar. Y llame al 9-1-1 si es necesario.