Funcionarios de Colorado rechazan el indulto presidencial a Tina Peters

COLORADO (KTLO) - El Presidente Donald Trump publicó en su red social, Truth Social, que está otorgando un indulto a Tina Peters, la anterior secretaria del condado Mesa acusada de un esquema de fraude electoral, el 11 de diciembre.

La publicación del presidente ha generado varias preguntas legales, según la Asociación de Abogados de EE.UU., el presidente no puede indultar a una persona condenada por cargos estatales.

La secretaria de Colorado, Jena Griswold, nos dice que a pesar del esfuerzo del presidente, no tiene jurisdicción.

Tina Peters fue sentenciada a 9 años tras las rejas en octubre de 2024 por tomar parte en un esquema de fraude electoral durante las elecciones presidenciales del 2020. Durante este tiempo era la secretaria del condado Mesa. Peters argumentó que solo quería verificar las acusaciones de fraude hechas por el presidente en ese entonces, Donald Trump.

El Presidente Trump ha publicado varias veces sobre la liberación de Tina Peters pidiendo que agentes federales intervengan, para removerla de custodia estatal a custodia federal.

Funcionarios de Colorado han negado de removerla de custodia estatal.