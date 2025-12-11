Miembro de la junta educativa del D70 renuncia tras acusaciones de conflicto de intereses

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Un miembro de la junta educativa del Distrito Escolar 70 de Pueblo reuncia en medio de una junta tras acusaciones de conflicto de interés.

Ocurrió durante la junta el martes en la tarde, miembros de la comunidad acusaron a la directora Anne Ochs de conflicto de interés durante la opinión pública.

En junio, la junta educativa del distrito 70 en Pueblo votó a favor de aprobar un Memorando de Entendimiento (MOU) con la Junta de Servicios Educativos Cooperativos de Educación Reestructurada (ERBOCES). El voto dio permiso para que ERBOCES opera su escuela, Riverstone Academy, dentro del límite del D70.

El martes, los miembros acusaron a Ochs de conflicto de intereses financieros; alegan que aceptó una posición con pago en ERBOCES semanas antes de votar sobre el MOU como miembro de la junta educativa.

Ochs respondió a las acusaciones, dijo que el primero de julio es cuando empezó trabajando para ERBOCES, una semana antes del voto sobre MOU. Agrega que ella no estaba informada de que la academia Riverstone era uno de los programas.

Cabe señalar que en el voto del MOU tenia ambos ERBECES y Riverstone Academy fueron nombrados.

Un portavoz para el D70 confirmó que recibieron la resignación oficial de Ochs.

Riverstone Academy, operada por ERBOCES, ha generado controversia por publicaciones de que es la primera escuela pública religiosa de Colorado.