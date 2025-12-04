Corte de energía reportada para residentes en el condado Custer

CONDADO CUSTER, Colo. (KTLO) - Oficiales de la compañía Sangre de Cristo Electric Association reportan que la mayoría de residentes en el condado Custer y algunos residentes en el condado Fremont están pasando por un corte de energía.

Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Custer dicen que están utilizando un generador para continuar operaciones en sus oficinas.

Según oficiales de la Sangre de Cristo Electric Association, la interrupción es debida a un problema de una subestación de Black Hills Energy, que suministra la energía que ellos distribuyen. El mapa de la compañía Black Hills Energy muestra que el corte de energía está impactando a alrededor de 1.500 viviendas.