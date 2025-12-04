Skip to Content
Noticias Locales

Corte de energía reportada para residentes en el condado Custer

Pixabay via Canva
By
Updated
today at 12:40 PM
Published 12:33 PM

CONDADO CUSTER, Colo. (KTLO) - Oficiales de la compañía Sangre de Cristo Electric Association reportan que la mayoría de residentes en el condado Custer y algunos residentes en el condado Fremont están pasando por un corte de energía.

Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Custer dicen que están utilizando un generador para continuar operaciones en sus oficinas.

Según oficiales de la Sangre de Cristo Electric Association, la interrupción es debida a un problema de una subestación de Black Hills Energy, que suministra la energía que ellos distribuyen. El mapa de la compañía Black Hills Energy muestra que el corte de energía está impactando a alrededor de 1.500 viviendas.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.