Camión se estrella contra un casa causando cierres de la calle Marksheffel

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - La calle Marksheffel estuvo cerrada por mas de una hora por un camión que se estrello contra un casa.

Según oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs dicen que tuvieron que cerrar la calle de Marksheffel en la intersección con Stetson Hills. El camión se resbaló de la carretera y chocó contra una casa ubicada en Passport View.

Testigos en la zona dicen que ocurrió poco antes de las 7 esta mañana y que nadie resultó herido. Removieron el camión alrededor de las 10:30 a.m. pero el choque sí resultó con un roto en la pared detrás de la casa.

Al momento las autoridades no han confirmado si fue por las carreteras heladas o si ocurrió por otra razón, siguen investigando el caso.