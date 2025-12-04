Bombero de Colorado Springs impactado por vehículo mientras respondía a un choque

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) dicen que un bombero de la ciudad fue impactado por un vehículo mientras respondía a un choque que involucró a varios vehículos este jueves en la mañana.

Oficiales del Departamento de Bomberos de Colorado Springs (CSFD) dicen que los socorristas respondieron a un choque automovilistico en la interestatal 25 cerca de la salida de Circle Drive alrededor de las 9 esta mañana.

Uniformados dicen que mientras estaban revisando a las personas involucradas en el choque, un vehículo presuntamente falló en reducir la velocidad, impactando a otro auto, y luego al bombero. Confirman que los vehículos de las autoridades tienen sus luces intermitentes prendidas.

El bombero fue trasladado a un hospital local con varias heridas. Al momento las autoridades dicen que el conductor responsable va a enfrentar cargos.

CSFD tiene recordatorios para todo los conductores: