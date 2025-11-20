Autobús escolar vuelca en la autopista 160, no se reportan heridos

SOUTH FORK, Colo. (KTLO) - Un autobús escolar, con 13 pasajeros, se volcó alrededor de las 7:10 este jueves en la mañana en la autopista 160, al lado oeste de la calle Jackson.

Oficiales de la Patrulla Estatal de Colorado (CSP) dicen que el autobús estaba en una carretera cubierta de nieve en South Fork, cuando el conductor intentó reducir la velocidad, se resbaló hacia el arcén de tierra a la derecha. CSP dicen que cuando el autobús resbaló impactó a vías de tren abandonadas causando que se volcara.

Segun las autoridades, 13 menores estaban dentro el autobus pero no se reportan heridos.

CPS agrega que otros choques ocurrieron alrededor del mismo tiempo y quieren recordar a los conductores que se mantengan atentos cuando hay nieve en las carreteras.