Equipo de búsqueda y rescate recuperan el cuerpo de un escalador cerca de Ouray

OURAY, Colo. (KTLO) - El equipo de búsqueda y rescate recuperó el cuerpo de un escalador el domingo en la mañana de una montaña, según oficiales del Ouray Mountain Rescue Team.

Se cree que el escalador, que no ha sido identificado, murió el sábado 15 de noviembre en la zona de Precipice Peak que está al lado oeste del río Cimarron, el equipo dijo en una publicación en las redes anunciando la recuperación.

La operacion de recuperacion fue actualizada por varias agencias incluyendo a diputados, el médico forense, perosnal del equipo de búsqueda y rescate de los condado de Ouray y Hinsdale, el Departamento de Control y Prevencion de Incendios de Colorado, y la Asosiacion de Búsqueda y Rescate de Colorado.

Al momento no han revelado más detalles sobre cómo el escalador murió.

Precipice Peak es una montaña de más de 3,960 metros de altura en el condado Hinsdale, casi 10.5 millas noreste de Ouray.